Hoe een vervallen, gekraakte miljoenenvilla hét hoofdpijndossier werd van chique Wassenaar

Bertus (77) en Ria (74) leven al weken noodgedwon­gen in het ziekenhuis, want er is geen plek in verzor­gings­huis

Ria (74) en Bertus Vos (77) slapen al bijna drie weken in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Noodgedwongen, want eigenlijk moet Bertus naar een verzorgingshuis om te herstellen van een delier. Het ziekenhuis zoekt voor hem, maar er is geen plek. Bertus en Ria willen niets liever dan weg uit het ziekenhuis.

5 november