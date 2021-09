Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 536. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De eerste schoolweek na de grote vakantie heeft een dubbel gezicht. Er is opwinding natuurlijk, de kinderen stuiteren. Ze hebben er zó’n zin in. En ik kan niet ontkennen dat er ook bij de ouders opluchting is: eindelijk overdag het huis weer voor jezelf! Ik zag op het schoolplein één van de moeders een Lee Towers-achtig overwinningsgebaar maken. Ook haar kleinste was nu naar school. Vrijheid!

Maar ik werd er ook een beetje melancholisch van. De kinderen zijn alweer een jaar ouder. Ik hou van alle stadia in hun leven hoor, maar toch. Uiteindelijk zullen ze uitvliegen. Zelf word ik er ook niet jonger op.

Toen ik thuis kwam viel mijn blik op de veranda in de tuin, waar de kleintjes (ik zeg het lekker nog even) dit weekeinde met kiezelstenen een tekening hadden gemaakt. De contouren van een mannetje met armen en benen. Beetje prehistorisch ziet het eruit. En ineens dacht ik (dat doet de melancholie): stel nou dat in één keer alles stil zou staan, zoals de as van de Vesuvius over Pompeï kwam. Zouden opgravers dan conclusies over onze beschaving trekken uit die teruggevonden steentekening van mijn kinderen?

Quote Zouden ze onze telefoons begrijpen, de zin ontdekken van onze wezenloze appconver­sa­ties?

Toen kon ik natuurlijk niet meer ophouden met dat scenario. Hoe gaan de opgravers van latere eeuwen onze beschaving zien en benoemen. Het Covidium? Of was dit coronagedoe slechts een ondergeschoven hoofdstukje in ‘de tijden voor de grote watersnood’?

Van belang is natuurlijk: zijn de opgravers slimmer dan wij of de nazaten van een beschavingsterugval? Zouden ze onze telefoons begrijpen, de zin ontdekken van onze wezenloze appconversaties, de tekentaal van onze smileys ontcijferen? Zouden ze reconstrueren hoe onze auto’s werkten en zich afvragen waarom we die überhaupt hadden als ze ook zes miljoen fietsen terugvonden in onze tuintjes? Als ze onze geschriften reconstrueerden, begrepen ze dan onze discussies over woningnood, terwijl ze tegelijkertijd een gezin van vier mensen terugvonden in een huis met acht kamers? Wat zouden ze maken van de barakken met Afghaanse vluchtelingen op de Veluwe en dat schip vol mensen op de bodem van de Middellandse zee, zonder eten, en met lekke reddingvesten?

Nou ja, vergeef me. Zoals gezegd, ik was een beetje melancholisch, dan krijg je dat soort gedachten. Nu ga ik de kleintjes weer ophalen.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: