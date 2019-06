Hoe groot je sportbroek is maakt toch niks uit?

‘Maar weinig Nederlan­ders bezorgd over nep­nieuws'

1:30 In tegenstelling tot veel andere landen maken Nederlanders zich nog altijd weinig zorgen over nepnieuws op internet. Net als vorig jaar eindigt ons land op de laatste plek van de 38 onderzochte landen in het Digital News Report van Reuters Institute for the Study of Journalism. In Brazilië zijn de zorgen over of iets echt is of niet als het gaat om onlinenieuws het grootst. Daar maakt 85 procent zich zorgen tegenover 31 procent van de ondervraagde Nederlanders.