Hoe haal je 28 april? Drie ervaringsdeskundigen geven tips: ‘Huilen hoort erbij’

Meer studenten en leerlingen ervaren discrimina­tie

6:37 Ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) ervaart discriminatie. Dat is ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Ervaren discriminatie in Nederland II'. Het grootste verschil met vijf jaar terug is te zien in het onderwijs. Met name meer leerlingen en studenten voelen zich nu gediscrimineerd.