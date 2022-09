Hoe het gezin van Rivaldo (16) de stad uit vluchtte na afpersing: ‘Hij zei: Mam, jij kunt me niet veilig houden’

Haar puberzoon werd jaren afgeperst door andere jongens in Amsterdam. Van scholen wisselen hielp niet, hulpverleners bleken machteloos. In stilte de stad verlaten was de enige uitweg. Haar noodkreet: ‘We móeten dit stoppen!’

Hij is nu zestien jaar, we noemen hem Rivaldo. Hij is de oudste in een heel gewoon gezin dat lang met plezier in Amsterdam-Zuidoost woonde. In Gaasperdam, niet ver van metrostation Reigersbos.

Alles liep prima, tot hij naar de middelbare school ging. Toen, op zijn dertiende, begonnen problemen die voor hem al snel niet meer waren te overzien, maar waarover hij met niemand kon praten omdat snitchen, praten met de politie of met iemand anders van buiten, in de straatcultuur het grootste kwaad is. Tot het te laat was.

Zijn moeder brengt hun verhaal nu naar buiten, want de problemen zoals die haar zoon overvielen, en daarmee haar gezin, treffen veel meer gezinnen treffen en hebben een impact die buitenstaanders zich lastig kunnen voorstellen. Oplossingen zijn er niet. Niet als er niets verandert.

Om voor de hand liggende redenen wil Rivaldo’s moeder anoniem blijven.

Prikkels en pesterijen

Rivaldo heeft een lichte verstandelijke beperking die hem kwetsbaar maakt. Hij is een makkelijk doelwit. Hij ging eerst naar een middelbare school even buiten de stad, maar daar aardde hij niet. Te veel prikkels en pesterijtjes. Zijn schoenen of tas werden weggegooid, hij kreeg klappen en dat werd gefilmd. Zijn moeder schreef hem in op een praktijkschool in Zuidoost, dichter bij huis. Zo kon ze snel ter plekke zijn.

“De grootste fout van mijn leven,” zegt ze nu. “De eerste drie maanden werd hij met rust gelaten, maar daarna begon een groepje jongens hem af te tasten. Drie jongens van de school, niet uit zijn klas, en eentje van buiten. Ze papten aan en probeerden hem uit. Hij moest andere kinderen gaan beroven en ze stelden hem voor drugs te proberen.”

Rivaldo moest er niets van hebben, waarop de jongens zich tegen hem keerden. “Ineens was zijn iPhone weg. Gestolen, zei hij.”

Rivaldo werd stiller thuis. Teruggetrokken. Hij zat steeds meer op zijn Playstation en was bezig met drillrap. “Als ik vroeg wat er scheelde, gaf hij geen antwoord. Als ouder ben je waakzaam, maar niet alle alarmbellen gingen meteen af. Op zich is het natuurlijk de trend dat jongeren die muziek luisteren.”

Bedreiging

Naarmate de weken verstreken, kwam hij steeds vaker laat thuis. “Ik wist niet waar hij uithing. Als ik hem belde, nam hij niet op. De locatiemeldingen van zijn telefoon gingen uit. Zijn vader en ik gingen hem soms zoeken op straat.”

Er verdwenen ook steeds spullen en geld uit huis. Soms kleine bedragen, soms wat grotere en uiteindelijk twee telefoons. “Op een gegeven moment verdween er zo veel dat ik bleef doorvragen. Het hoge woord kwam eruit. Hij werd bedreigd! Hij wilde geen andere jongens beroven en was zelf de klos. Hij moest elke dag geld of spullen geven, anders zouden jongeren uit andere buurten op hem af komen.”

Op Snapchat bleken beelden te staan van de bedreigingen en mishandelingen. “Eerst had hij gezorgd dat gesprekken verdwenen, maar uiteindelijk kwamen toch filmpjes en screenshots boven water. Vreselijk. Die kinderen zijn het contact met de realiteit kwijt. Ze leven in zo’n onwerkelijke, parallelle wereld. Doordat het én op school én op straat én online gebeurt, stopt het maar niet.”

Op filmpjes was te zien hoe Rivaldo in elkaar werd geslagen. “Ze zwaaien ook met messen, van die lange dingen, om te intimideren. In hun drillrapcultuur hebben ze het idee dat die messen ze beschermen. Het tegenovergestelde is natuurlijk waar.”

Onveilig

Zijn moeder ging met de screenshots naar school. “School zei dat de jongeren die dit doen, ook weer bedreigd worden. Ze hebben er geen vat op. Vier kinderen zitten achter mijn zoon aan zonder dat een leerkracht daarvan weet. Van een filmpje waarop mijn zoon bij de gymzaal wordt belaagd, beweerde de directeur dat het na schooltijd moest zijn gemaakt.”

De schoolleiding hield vol dat het op school en onder schooltijd veilig was, maar het tegendeel bleek waar. “Ze hebben ook een poging gedaan zijn fiets te stelen. Dat kon een leerkracht gelukkig voorkomen.”

Er bleek een lijst te circuleren met daarop de namen van af te persen jongens. “Die bendejongeren noemen het de Kraaienlijst. Wie er op staat, wordt beroofd of moet andere kinderen beroven. Vroeger zouden we het Amerikaanse taferelen noemen, maar het gebeurt hier.”

Het probleem blijkt op veel scholen te spelen, ook elders in de stad. De oudere jongens die het afpersen aansturen, zitten niet op de scholen.

Geen overzicht

Anderhalf jaar bleek Rivaldo de afpersing, mishandeling en intimidatie te hebben ondergaan, zonder thuis iets te zeggen. Zijn moeder ging behalve naar de scholen ook naar de gemeente, de politie en naar hulpverleners. “We doen wat we kunnen, zeiden ze. Ik beleef dat heel anders. Alles gaat zó stroperig. Niemand heeft overzicht en praten is voor de jongeren levensgevaarlijk.”

De politie kon weinig doen. “Ze raadden ons af aangifte te doen, want dan konden we doelwit worden van een aanslag en daartegen konden ze ons niet beschermen. Ik meldde dat ze hadden gedreigd bij ons een vuurwerkbom naar binnen te gooien en was ook als de dood dat mijn buren iets zou overkomen. Ze deden niets. Geen capaciteit, geen geld.”

Omdat drillrappers in de filmpjes gemaskerd zijn, kon de recherche weinig uitrichten. “Ik heb altijd voor de overheid gewerkt, maar liep nu tegen totale machteloosheid aan tegenover deze kennelijk ondoordringbare cultuur. Waarom moeten kinderen uit een bepaald postcodegebied leven alsof ze in een oorlogsgebied zitten?”

Rivaldo’s moeder zocht weer een andere praktijkschool voor haar zoon, buiten de stad. “Maar ja, daar zitten bijvoorbeeld ook jeugdigen die in een justitiële instelling wonen. Ook daar zijn messen en soms zelfs pistolen. Ook daar is mijn zoon van zijn tas beroofd. ‘Mam, jij kunt me niet veilig houden,’ zei hij, ‘dit is de wereld waarin ik moet leven.’ Schokkend, als je kind van vijftien dat tegen je zegt. Het klopt nog ook.”

Corona kwam als een verademing. “Voor veel kinderen was dat thuisonderwijs een drama, maar wij zagen onze zoon helemaal opleven. Hij werd niet meer dagelijks onderdrukt.”

Slachtoffer wordt dader

Eind september 2021 ging het op een heel andere manier mis. Uit angst opnieuw slachtoffer te worden, dacht Rivaldo met een flinke groep andere jongens vooruit te moeten verdedigen. Ze bedreigden de jongen van wie hij dacht dat die hem wilde gijzelen en dwongen hem zich uit te kleden in een bos. Daar is een filmpje van.

“Dat is geen leuk filmpje en dat kwam online,” zegt Rivaldo’s moeder. “Een week daarna is mijn zoon aangehouden. In het begin drong het niet tot me door dat hij het was, maar hij is het. De maandag daarop werd ik gebeld. ‘Uw zoon is niet langer welkom op onze school,’ was de boodschap. Van slachtoffer is hij ineens ook dader.”

De strafzaak moet nog altijd dienen.

“Dat filmpje van dat slachtoffer is shockerend, dat is glashelder, maar minder shockerend dan wat mijn zoon de afgelopen jaren heeft meegemaakt. De ellende houdt zichzelf in stand. Niemand van een school of enige instantie is voor hem opgekomen.”

Na de aanhouding deden de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek. “Gelukkig zijn we daar glansrijk doorheen gekomen. Mijn zoon is in een normale thuissituatie opgegroeid, met een vader en een moeder. Des te triester dat dit gebeurt.”

Kort na het incident in het bos werd Rivaldo volgens zijn moeder via Snapchat benaderd door een drillrapper en diens neefje. “Hij moest betalen aan een drillrapgroep uit Zuidoost.”

Leven in pauzestand

Uiteindelijk concludeerde de Reclassering dat er niets anders opzat dan de stad te ontvluchten. “Het is heel heftig te moeten verhuizen uit een stad waar je 23 jaar hebt gewoond, maar het eerste huis dat ons werd aangeboden, hebben we genomen. Binnen acht dagen gingen we over. We moeten hier wennen en hebben ons eigen leven op pauze gezet, maar het kon niet anders.”

Via zijn jongere zusje proberen zijn belagers Rivaldo te vinden. “Zij zit nog in Amsterdam op school en doet het heel goed. Ze is dertien en is ook bedreigd. We ontvangen hier niemand. Maar ja, mijn zoon heeft sociale contacten nodig en wil wel eens met vrienden naar het strand. Ik ben als de dood. Wie kan hij daar tegenkomen?”

Rivaldo zit inmiddels op weer een nieuwe school, waar het veiliger lijkt. “Er zijn geen ernstige incidenten. Maar ja, hij kan gewoon niet goed leren en zich concentreren. Hij gaat therapie volgen. Zijn trauma zit diep. Hij begrijpt niet dat die jongens weer andere slachtoffers kunnen maken.”

Zijn toekomst baart zijn ouders zorgen. “Hij wordt ouder en ik zal hem moeten loslaten. Wat als ik zelf omval? Ik ben zó bang dat hij afglijdt. Overal zitten wel jongens die bij de bendes horen. Ze blijven geld eisen.”

Geen ver-van-mijn-bedshow

Haar noodkreet betreft zeker niet alleen haar eigen kind. “Véél meer kinderen zitten in deze problemen. Iedereen blijft maar praten. Wanneer gaat iemand iets doen?! Dit is niet alleen een probleem van ouders of kinderen, maar een maatschappelijk probleem. Het is geen ver-van-mijn-bedshow, maar héél dichtbij.”

Een simpele oplossing lijkt niet te bestaan. “Die jongens bovenaan de piramide boeit het niet als ze twee maanden taakstraf krijgen of de cel in gaan. Als we deze keten van ellende niet doorbreken, gaat het van kwaad tot erger. We moeten dit samen agenderen voordat die jongens doorgroeien in de criminaliteit en hier straks vijf, zes bendes zoals die van Ridouan Taghi rondlopen. Ik rust niet voordat er geluisterd wordt. We móeten dit stoppen!”

Breed probleem Het verhaal van Rivaldo en zijn familie staat bepaald niet op zichzelf. Zowel de politie als de gemeente Amsterdam komt het diverse keren per jaar tegen, zeggen specialisten die vanwege de materie anoniem willen blijven. Actuele gevallen hebben soms met drillrapvetes te maken, soms met andere dreiging. In een aantal gevallen is de enige uitweg dat de bedreigde jongen de stad verlaat, al dan niet met zijn familie. “Het is de omgekeerde wereld dat de slachtoffers moeten verhuizen. Je vraagt kinderen en hun ouders hun sociale omgeving te verlaten, ze raken daardoor ontworteld,” zegt een specialist van de politie. “Maar we kunnen als overheid niet altijd hun veiligheid garanderen. Als iemand op de dodenlijst van Taghi staat, weten we wat te doen, maar voor deze jongens – die vanwege het geweld dat uit allerlei hoeken kan komen misschien wel meer gevaar lopen – is het lastiger.” In Amsterdam-Zuidoost beleggen politie, justitie en gemeente elke drie weken een zogeheten afpersingsoverleg. Een politiespecialist: “Moeders worden ook snel bedreigd. Als zij met de politie praten, geldt dat eveneens als snitchen en zijn ze bijna per definitie doelwit. We zijn ervan overtuigd dat er veel speelt waarvan wij geen weet hebben.” Als er geen aangiftes liggen, heeft de overheid minder bevoegdheden om in te kunnen grijpen. “We hebben wel brieven naar slachtoffers gestuurd waarin staat dat we zonder aangifte, ‘ambtshalve’, een mogelijk misdrijf onderzoeken. Dan kan het slachtoffer in elk geval laten zien geen aangifte te hebben gedaan. Of dat helpt, weet ik niet.” Het is voorgekomen dat met de arrestatie van een verdachte werd gewacht tot de slachtoffers via een urgentieverklaring naar een veilige plek waren verhuisd. “Als de verdachte minderjarig is, staat die binnen de kortste keren buiten en lopen de slachtoffers juist extra gevaar.” Een betrokken ambtenaar van de gemeente komt dit soort ernstige afpersing van jongeren ‘diverse keren per jaar tegen’. Cijfers ontbreken. “Het is lastige casuïstiek,” zegt hij. “Het duurt vaak lang voordat de problemen voor de ouders goed zichtbaar worden. In hun zoektocht naar hulp verdwalen ze nog wel eens in een web van goed bedoelende ambtenaren die de zaak niet in z’n geheel kunnen oppakken.” Daarom moet één partij de regie nemen, zegt de ambtenaar. “Ook de politie, school of jongerenwerkers weten soms niet waar ze heen kunnen. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de gemeente is de plek waar de versnipperde bevoegdheden zouden moeten worden gebundeld.” Dat actiecentrum zou per casus samenwerking moeten regisseren tussen bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, politie, justitie, leerplichtambtenaren, de Ouder Kind Teams, buurtteams, scholen et cetera. “Regie voeren en ambtelijke moed tonen als de casus daaarom vraagt, daar gaat het om.”

Alle personen die in dit artikel voorkomen, zijn met naam en toenaam bekend bij de redactie