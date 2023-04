Hoe heurt het eigenlijk: zo draag je een lintje op de juiste manier

Vrees voor ‘extreem grote vertraging’ Marengo na arrestatie Weski, maandag bekend of ze wordt voorgeleid

Het Openbaar Ministerie heeft bewust tot vrijdag gewacht met het aanhouden van advocaat Inez Weski tot na de tweede termijn van haar pleidooi, zodat het Marengo-proces geen onnodige vertraging zou oplopen. Die indruk krijgt advocaat Gerald Roethof. ,,Het is de grote vraag of het OM dit wel goed gezien heeft’’, laat hij weten. De zitting van komende dinsdag is alvast uitgesteld op verzoek van de advocaten die dan het woord zouden voeren.