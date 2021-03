Hoe Jeroen (53) een moord voorkwam: ‘Ik ben tegen geweld, maar móest wel met die knuppel slaan’

LIVE | Weer telt Brazilië een recordaan­tal doden, verdubbe­ling besmettin­gen Duitsland

7:40 Opnieuw telt Brazilië een recordaantal coronadoden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid overleden gisteren 1.972 mensen aan de gevolgen van een besmetting: het hoogste dagelijkse dodental sinds het begin van de pandemie. En het aantal coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal meer dan verdubbeld. Het Robert Koch Instituut meldde vanochtend maar liefst 9146 nieuwe vastgestelde gevallen. Gisteren waren dat er 4252. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.