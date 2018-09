Hoe kom je als terrorist aan 100 kilo kunstmest?

Duur is het niet, kunstmest. Voor een paar tientjes heb je 100 kilo in je achterbak liggen. Een groter obstakel: als particulier is het lastig om aan kunstmest te komen met een hoge dosis ammoniumnitraat. De verkoop is namelijk aan strenge regels gebonden.

Dat is niet voor niets. Kunstmest met veel ammoniumnitraat - vooral de variant kalkammonsalpeter is gewild - is in het verleden regelmatig

als een belangrijk bestanddeel van bommen gebruikt bij het plegen van aanslagen.

Geen signalen

Reinier Gerrits van belangenorganisatie Meststoffen Nederland schrikt als hij hoort van het nieuws van de bij de terreurverdachten aangetroffen partij kunstmest (om welke variant het gaat is overigens niet bekend).

,,Ik heb de laatste weken geen signalen gehad van verdachte transacties. We zijn hier zeer alert op. Producenten en groothandels mogen in Nederland alleen kunstmest leveren aan bij de Stichting Minerale Meststoffen Distributie geregistreerde partijen.''

Verdachte transacties moeten door producenten en groothandels bovendien worden gemeld bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën. Ook boeren kunnen daarmee bellen als ze denken dat er iets niet klopt. In 2014 werd er eens 1200 kilo gestolen van een boerenerf in het Groningse Kloosterburen.

Oklahoma City

Berucht is de aanslag van Timothy McVeigh, die in 1995 een autobusje met 50 kilo kunstmest liet ontploffen bij een federaal kantoorgebouw in Oklahoma City. Het trieste resultaat: 168 doden en vele honderden gewonden.

Ook Anders Breivik gebruikte kunstmest in de autobom die hij liet exploderen in de regeringswijk van de Noorse hoofdstad Oslo. Hierbij kwamen acht mensen om het leven.

Verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Anders Breivik gebruikte in 2011 kunstmest bij een aanslag met een autobom in het centrum van Oslo. © EPA

Samir A. vergiste zich in 2003 in de soort kunstmest die nodig was voor het maken van een bom. Ook hij had plannen voor het plegen van een terroristische aanslag.

Gevaar

De Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) is zich dan ook bewust van het gevaar van het middel, dat door boeren en tuinders op grote schaal wordt gebruikt. In 2015 waarschuwde hij boeren zorgvuldig te handelen met kunstmest, vanwege het risico dat het spul bij criminelen en terroristen terecht kan komen.

Volledig scherm Foto ter illustratie

Dat jaar vond een verdachte transactie plaats in het Zeeuwse Wemeldinge. Een man kocht daar 750 kilo kalkammonsalpeter bij de agrarische coöperatie CZAV. Hij deed dat onder de naam van een vaste klant, zodat de coöperatie geen onraad rook. De frauduleuze koop kwam pas aan het licht toen de trouwe klant een rekening kreeg voor kunstmest die hij niet had gekocht.

'Letten nog beter op'

,,Sindsdien letten we nog beter op aan wie we kunstmest verkopen'', zegt een medewerker van de CZAV. ,,We leveren uitsluitend aan mensen die we kennen, agrariërs, tuinders. Het is niet de bedoeling dat dit spul ontvreemd wordt.''

De recepten voor bommen zijn veelal simpelweg op internet te vinden. Het is bij wet verboden explosieven te maken zonder de benodigde vergunning. Kunstmestbommen worden - legaal - wel veel in de mijnbouw gebruikt.