Hoe krijg ik mijn man achter het fornuis nu ik het zelf niet goed meer kan?

Dodental corona in Nederland naar twaalf, aantal vastgestel­de besmettin­gen nadert duizend

15:39 Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar twaalf. In totaal gaat het om 959 vastgestelde coronapatiënten in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal daadwerkelijke gevallen van corona in Nederland ligt zeker hoger, omdat familieleden van mensen die corona hebben niet meer worden getest en mensen met milde klachten evenmin.