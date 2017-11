‘Hoe kwam moordverdachte Rahiied A. aan insuline?’

,,Insuline hoort in een afgesloten medicijnkast te staan, waarvan één of twee mensen de sleutel hebben”, zegt woordvoerder Thom Meens van Patiëntenfederatie Nederland. ,,Ook moet precies worden geregistreerd wie toegang heeft tot de medicijnkast, wat eruit wordt gehaald én door wie.”

Volgens Meens zou het kunnen dat A. rechtmatig toegang had tot de insuline. ,,Maar dan doemt voor ons wel de vraag op hoe het mogelijk was dat hij dit goedje zo vaak heeft toegediend zonder dat de ouderen het nodig hadden. Waarom is niemand dat opgevallen?”

Quote We houden ons hart vast, voor wat hij nog meer op zijn kerfstok heeft Arno Heltzel (KBO-PCOB)

Ouderenorganisatie KBO-PCOB zit met veel vragen. ,,Hoe kon dit gebeuren?”, vraagt Arno Heltzel van KBO-PCOB zich af. ,,Het is vreselijk wat hier is gebeurd. We leven mee met de nabestaanden van deze ouderen. En we houden ons hart vast voor wat deze verdachte nog meer op zijn kerfstok heeft.”

Heltzel zegt dat er ‘alles aan gedaan moet worden om dit soort insulinemoorden te voorkomen’. Wat voor maatregelen dat zijn, kan hij nu niet zeggen. ,,Daarvoor is het nieuws te vers. We moeten eerst precies weten wat zich hier heeft afgespeeld.”

Personeelstekort

Patiëntenfederatie Nederland denkt dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat dit nog eens gebeurt. ,,Dat kan alleen als je elke handeling in de zorg door twee mensen laat uitvoeren”, zegt Meens. ,,Dat heb je twee keer zoveel personeel nodig. Er is nu al een gigantisch personeelstekort in de zorg.”

Meens benadrukt dat het niet nodig is om iedere zorgmedewerker nu te gaan wantrouwen. ,,Dat zou niet eerlijk zijn. We hebben het over één losgeslagen gek, die dacht dat hij God kon spelen. Maar gelukkig hebben bijna alle verplegers het beste voor met ouderen en patiënten.”

Motieven

Naar de motieven van Rahiied A. is het vooralsnog gissen. Psychiater Ben Takkenkamp heeft dertig jaar ervaring met het beoordelen van verdachten van zeer zware misdrijven. Hij wroet, meestal in opdracht van rechtbanken in Nederland, in de ziel van criminelen. ,,We hebben een jaar of twintig geleden ook zorgmoorden meegemaakt. Met Martha U. in Delfzijl. Dat kan ik mij nog herinneren. Dat was een aardige vrouw. Een hele aardige vrouw. Ik kan echter niet op afstand en in zijn algemeenheid iets zeggen over deze zaak in Rotterdam. Omdat elke casus weer anders is. Alles is anders en iedereen is anders. Er is niet een standaard.''

Volgens Takkenkamp zijn dit soort zaken te complex om zomaar een uitspraak over te kunnen doen. ,, Soms heeft het te maken met misbruik van macht, maar lang niet altijd. Er zijn zo veel complexe factoren die een rol kunnen spelen, ik kan het ook na dertig jaar ervaring niet in algemene termen vatten, daarvoor is de menselijke geest veel te complex.''