Hoe mijn jeugdherinnering door twitteraars werd bezoedeld

Afgelopen weekend logeerde ik bij mijn ouders, in Bergen, en daar op mijn oude kamer herinnerde ik me mijn jeugd, in de bossen, de polder maar vooral aan het strand. Eindeloze warme zomers, met zand in de haren, vette vingers van de gerookte makreel die even daarvoor nog in de zee voor ons zwom. Garnalen vissen met het schepnet, zandkastelen bouwen, geld zoeken onder de paviljoens, naar het naaktstrand lopen en lachen om piemels.



Er valt een hoop te zeiken op de seventies, want ouders rookten nog gewoon binnenshuis, vreesden de zon niet, en gingen uit met achterlating van een briefje met het telefoonnummer van de kroeg. Ik ken het nog uit mijn hoofd. Maar mijn jeugd, ondanks de permanente nicotine-nevel en het nablijven om het linkshandig zijn af te leren, was er een als een Scandinavische kinderserie. Avontuurlijk, open, warm, altijd buiten, Pippi Langkous als voorbeeld. Vrij dus.