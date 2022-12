Hoe Nederlandse non (89) de adoptiewereld in rolde en nu onder vuur ligt: ‘Was niet mijn bedoeling’

Update/video Groot feest in de straten maar ook relsfeer na stunt Marokko: ME grijpt in en tientallen aanhoudin­gen

Na de stunt van het Marokkaanse elftal tegen Spanje zijn mensen weer massaal de straat op gegaan om feest te vieren, al was er volgens de politie in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op meerdere plekken een gespannen sfeer en moest de ME worden ingezet. Tientallen mensen werden opgepakt.

7 december