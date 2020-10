Hoe ontwikkelt het coronavirus zich in jouw omgeving? Check het hier

Een applicatie die je in één oogopslag laat zien hoe het coronavirus zich in jouw buurt - of de plek waar je naartoe wilt - ontwikkelt? Die was er nog niet. Maar nu wel: Coronalocatie.

Coronalocatie laat een kaart van Nederland zien, met daarop oplichtende of uitdovende brandhaardjes, die symbool staan voor de mate waarin het virus op verschillende plekken in het land actief is. De tool is vanaf nu exclusief te raadplegen op de site en app van het AD en de regionale dagbladen van DPG Media, zoals De Gelderlander en het Brabants Dagblad.



De applicatie doet precies waar het coronadashboard van de overheid niet in slaagt, zegt bedenker en ontwikkelaar André van der Veen. ,,Het geeft je antwoord op de vraag: hoe zit het met corona in mijn eigen buurt? Wordt het erger, wordt het minder? Ik miste zo'n tool vanaf het moment dat het coronavirus in Nederland om zich heen begon te slaan. Toen ben ik hem maar zelf gaan ontwikkelen.”

Situatie

Coronalocatie laat op elke plek in Nederland zien hoe het coronavirus zich de voorbije week ontwikkeld heeft. De gebruiker ziet die ontwikkeling van het virus in een straal van 2,5 kilometer om zich heen, niet belemmerd door geografische grenzen van bijvoorbeeld een gemeente of een veiligheidsregio. ,,Mensen hebben niet zoveel aan het aantal besmettingen per 100.000 mensen in hun veiligheidsregio", zegt Van der Veen. ,,Je wil gewoon weten hoe de situatie is waar je bent, of op de plek waar je naartoe gaat.”

Voor iemand die aan de rand van een bepaalde gemeente woont - neem Amstelveen-Noord - worden dus ook besmettingen in een buurgemeente - in dit geval Amsterdam-Zuid - meegenomen.

De applicatie maakt gebruik van de meest actuele besmettingscijfers per gemeente van het RIVM, gecombineerd met CBS-gegevens over de bevolkingsdichtheid van iedere plaats in Nederland.

Corona-uitbraak

Dat klinkt natuurlijk best logisch, want in het drukke winkelcentrum van Overvecht is de kans groter dat je in het gedrang in aanraking komt met een coronapatiënt dan in de lommerrijke straten van Haarzuilens.



Maar wat als er in dat dorpje toevallig een flinke corona-uitbraak aan de gang is? ,,In dat geval klopt de informatie die je krijgt niet helemaal”, erkent Van der Veen het belangrijkste minpunt van Coronalocatie. ,,Maar hoe dan ook: je krijgt in 99 procent van de gevallen een betere en veel concretere indicatie dan je nu krijgt van de overheid.”

De ontwikkelaar doet om zijn applicatie te perfectioneren een hartgrondige oproep aan het RIVM: ,,Geef de informatie van het aantal besmettingen per postcodegebied vrij. Alleen de vier cijfers, zonder de letters. Dan breng je de privacy niet in gevaar, en geef je burgers wel de informatie die ze nodig hebben om beslissingen te nemen. In postcodegebieden met heel weinig adressen zou je er uit privacy-overwegingen nog voor kunnen kiezen om twee gebieden samen te voegen. Ik heb veel ervaring met dit soort gegevens, en ik weet dat het voor het RIVM een eitje is om de gegevens wel beschikbaar te maken.”

Van der Veen wijst op een fragment van een persconferentie van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarin stelt WHO-directeur Mike Ryan dat iedere burger de juiste gegevens tot zijn beschikking moet hebben om te weten waar het coronagevaar dreigt, en waar niet. ,,Onze applicatie kan die informatie geven. Het is als een soort weerkaart, maar dan voor corona. Als je naar buiten gaat, wil je ook weten of het gaat regenen, of hoe warm het is. In deze tijd wil je ook weten hoe het met de coronabesmettingen zit.”

