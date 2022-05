Hoe Opstelten rust moest bewaren na moord op Fortuyn

In deze aflevering hoor je Ivo Opstelten. In 2002 was hij 58 jaar oud en burgemeester van Rotterdam. Hij zag eerst Pim Fortuyn in de gemeenteraad komen. Na de moord op 6 mei moest hij de rust bewaren in de stad waar Leefbaar Rotterdam en de PvdA als grote tegenstanders tegenover elkaar stonden. Hoe deed deze klassieke VVD’er dat? En hoe organiseer je als burgemeester in dezelfde week ook nog een UEFA Cup-finale in de Kuip?