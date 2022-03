Hoe urenlang coke roken bij buurman tot drama leidt: ‘Slachtoffer geslagen, gewurgd én gestoken’

KWF stopt na 70 jaar met collecte­bus en collec­teert digitaal

Na ruim zeventig jaar maakt KWF Kankerbestrijding tijdens de eerstvolgende collecteweek geen gebruik meer van de collectebus. Collectanten gaan de eerste volle week van september langs de deuren met een QR-code die mensen kunnen scannen met hun telefoon om zo geld over te maken. ,,Door over te gaan naar volledig digitaal sluiten we aan bij de trends in betalen en maken we de collecte klaar voor de toekomst”, stelt Linda Sumner, woordvoerder KWF.

24 maart