Hoe Van Gaal met gesprekken Oranje op de rit kreeg: ‘Straalt uit dat hij van zijn spelers houdt’

Geloof je hem of haar? Dat is misschien wel de belangrijkste vraag die bepaalt of een leider succesvol kan zijn of niet, betoogt leiderschapexpert Anouk Brack. ,,En dat lijkt bij Louis van Gaal duidelijk het geval. Hij heeft een heel krachtige uitstraling, recht voor zijn raap. Hij heeft een duidelijke boodschap en die straalt hij in alles uit: met zijn hoofd, zijn hart, zijn lichaam. Biologisch werkt het zo dat je zo iemand dan automatisch gelooft.”