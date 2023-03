Hoe veilig is Nederland? Politie heeft ‘nog geen euro ontvangen’ van uitgetrokken miljoenen

1 jaar oorlog Historicus geeft Oekraïne-les op scholen: ‘Denkt u dat Rusland Nederland binnenvalt?’

Uitleg geven aan jongeren over wat er aan de hand is in Oekraïne. Historicus Willem Post ziet het bijna als een heilige plicht om het belang van democratie te benadrukken. Daarom geeft hij gastlessen op middelbare scholen, zoals op het Leidse Vlietland College. ,,Denkt u dat Rusland Nederland binnenvalt?’’