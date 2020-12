Hoe vieren jullie oudejaarsavond?

Was het pijnlijk om keuzes te moeten maken tussen vrienden of familieleden? Kijken mensen die je nu niet in het echt kunt zien nu mee via een digitale videoverbinding zodat jullie vrienden- of familiegroep virtueel toch compleet is? Of lappen jullie de maatregelen aan je laars en zijn jullie toch met meerdere mensen bij elkaar? Laat het ons weten. Via de poll hieronder, maar als je er meer over kwijt wilt mail dan naar oproep@dpgmedia.nl. Als we je eventueel ook mogen bellen zet dan ook je telefoonnummer erbij.