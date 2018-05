Hoe voorkom je ontploffing van tikkende tijdbommen?

Max Verstappen zorgt voor grote drukte in Zandvoort

11:27 De komst van Max Verstappen naar het circuit van Zandvoort leidt vandaag tot grote drukte in de kustplaats. Rond 11.00 uur meldde de gemeente dat er in Zandvoort geen parkeerplek meer te vinden is. Bezoekers van de Jumbo Racedagen krijgen het dringende advies om met de trein, scooter of fiets te komen.