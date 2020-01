Hoe we buitenlandse toeristen gaan verleiden: ‘Amsterdam? Ga naar de Wadden!’

update Vandalen spuiten complete trein zilver in Wormerveer

11 januari Een NS-trein is in Wormerveer aan een zijde compleet zilver gespoten door vandalen. Over een lengte van tientallen meters en acht treinstellen is de trein bespoten, van boven tot beneden. Ook deuren en ramen zijn helemaal zilver. Vermoedelijk is dat vannacht gebeurd.