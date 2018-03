Hoe zit dit nou: ligt Harry Mulisch in het graf van iemand anders?

Stomverbaasd was de Noord-Hollandse familie De Lange in 2015: Harry Mulisch bleek in hun 'eeuwige' familiegraf te liggen. Hun eigen familiegraven waren geruimd. Ze stapten naar de rechter en die doet vandaag uitspraak. Wat ging hier mis?

Dat zou wat zijn zeg, als de Noord-Hollandse familie De Lange had geëist dat Harry Mulisch maar moet verhuizen. Weg van z'n mooie 'laatste' rustplaats op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam, waar de schrijver in 2010 onder grote belangstelling werd begraven. Maar zó hard stelt de familie zich niet op. Toch ligt Mulisch wel op de plek waar hun familieleden eeuwig zouden blijven liggen. Daarom eisen ze 90.000 euro schadevergoeding.

Hoe kán dit? Volgens de familie De Lange is het simpel. ,,Mijn familie heeft daar in 1910 twee graven gekocht, tegenover elkaar, eeuwigdurend'', vertelt Allert de Lange (68). ,,In het contract staat letterlijk: zelfs bij wet niet te veranderen.''

Urn

Allerts oma is de laatste telg van de familie geweest die in een van de twee familiegraven is bijgeplaatst. Vanaf dat moment waren de acht plekken, vier per graf, bezet. Urnen konden er nog wél bij. Allerts vader overleed in 1999, maar liet zijn urn elders neerzetten. Dus klopte de familie De Lange pas begin 2015 weer aan bij Zorgvlied. Allerts zus was overleden. Of haar urn het familiegraf in kon.



Groot was de verbazing toen bleek dat familiegraven waren geruimd. Op één plek bleek zelfs Harry Mulisch te liggen. ,,Wel logisch,'' zegt Allert, cynisch glimlachend. ,,Het is het mooiste plekje van Zorgvlied.''

Quote Ze hebben gewoon héél lang niet naar die graven omgekeken Juke Warmerdam, gemeente Amstelveen Sindsdien zijn de familie De Lange en Zorgvlied in een conflict verwikkeld over stokoude contracten en administratieve blunders. Waar het op neerkomt, is dat bij de begraafplaats altijd een contactpersoon bekend moet zijn. Na het overlijden van Allerts vader (1999) en zijn stiefmoeder (2002) zou Allerts zus haar contactgegevens hebben doorgegeven.

Zorgvlied zou dáármee administratief de mist zijn ingegaan. ,,Ze hebben dat gewoon niet goed verwerkt,'' zegt De Lange. Dus toen de grote Mulisch overleed, dacht Zorgvlied een mooie plek voor hem te hebben. ,,Harry Mulisch overleed op 30 oktober 2010, op 1 november werden onze familiegraven geruimd en 6 november is hij daar begraven'', zegt De Lange. ,,Nee, hij hoeft er niet weg. Hij kan er ook niks aan doen. Maar we willen wel erkenning en een schadevergoeding. Mijn zus is overleden aan kanker, het geld gaat naar Kika.''

Volledig scherm Harry Mulisch in 2009. © ANP

Claimen

Volgens Juke Warmerdam van de gemeente Amstelveen (eigenaar van de begraafplaats, die wel in Amsterdam ligt), ligt de zaak tóch genuanceerder. ,,Grafrechten behoren toe aan iemand. Als die persoon overlijdt, moet een ander het grafrecht binnen drie jaar overnemen. Dat heeft de familie in beide gevallen niet gedaan. Bij het graf waar Mulisch ligt, verliep het al in 1971 en bij het andere graf in 2002. Ze hebben er héél lang niet naar omgekeken. Dat zij claimen een eeuwigdurend contract uit 1910 te hebben, zal best. Wij hebben ons aan de wet gehouden.''