Hoe zou de overheid naar zichzelf kijken na dit dieptepunt?

717 miljard pixels: microscoop­fo­to legt allerklein­ste details van De Nachtwacht bloot

Het Rijksmuseum in Amsterdam is erin geslaagd een nieuwe foto van De Nachtwacht te maken die zo scherp is dat zelfs het allerkleinste detail te zien is. Deze ‘ultra high resolution’-foto wordt vandaag gepubliceerd en is ook voor het publiek online te raadplegen.

