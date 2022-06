Hoera, geslaagd! Dit zijn jullie leukste feestfoto's

geen vervolging Militair die gijzelne­mer Apple Store doodreed heeft ‘vele levens gered’: ‘Hij is een held’

De agent van de Dienst Speciale Interventies die op 22 februari de 27-jarige gijzelnemer van mensen in de Apple Store in Amsterdam doodreed, wordt niet vervolgd. De agent, die formeel militair is, handelde volgens de geldende ambtsinstructie en zijn ingrijpen was gerechtvaardigd, meldt het Openbaar Ministerie. De familie van de gijzelnemer wil niet reageren op de beslissing van het OM, laat advocaat Jan-Kees van den Brink aan deze site weten.

11:57