‘Hoeveel vrouwen moeten er nog verkracht en vermoord worden?’

Dat is de vraag die me deze week plaagt, naar aanleiding van het ontluisterende rapport over al het falen rondom Michael P., met de verschrikkelijke dood van Anne Faber tot gevolg. Tien jaar daarvoor verkrachtte deze man op gruwelijke wijze twee tieners, maar dat kwam allemaal door de drugs en omdat hij vroeger was gepest en had helemaal niets te maken met zijn gestoorde brein. Vele zwaar gestudeerde therapeuten, psychologen en psychiaters zijn erbij betrokken geweest en niemand heeft gezien wat een malloot met een halve hersencel ziet: dat hij ernstig gestoord is. Een man met dergelijke gewelddadige seksfantasieën, die hij ook nog eens in de praktijk brengt, daar zelfs over opschept en zegt er trots op te zijn, die gaat niet door een paar jaar kleitherapie en praten over zijn moeder veranderen in een modelburger die ze in de kliniek van zo iemand pogen te maken.