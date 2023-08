Hoeveel weet jij van de Canal Parade?

Boa neemt twee biertjes en steekt e-sigaret op tijdens horecacon­tro­le: ontslag

De gemeente Heerlen heeft een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) op straat gezet die tijdens een horecacontrole in november vorig jaar twee biertjes nam en een e-sigaret opstak in de kroeg die hij controleerde. Ook zou hij discriminerende opmerkingen hebben gemaakt. Daarna stapte hij met alcohol op in de dienstwagen. En dat waren niet de eerste incidenten.