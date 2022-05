Hoezo ga je als jonge gast, eindelijk van de jeugdpuisten af, op de versiertoer met een ballon aan je mond?

Het was op een zaterdagavond, nog geen maand geleden. We zaten met z’n vijven in de auto op weg naar huis na een vrijgezellenfeest. Ik zat wat weg te doezelen, moe van een dag leut en wijn, maar over een paar minuutjes zou ik mijn hakken uitschoppen en kon ik mijn bed inrollen, want we waren er bijna. Maar toen rukte mijn vriendin ineens aan haar stuur en ramde op de claxon. In de auto klonken een paar scheldwoorden die ik hier niet zal herhalen.



Ineens was ik weer klaarwakker en ik zag nog net hoe een jonge gast achter zijn stuur aan een ballon met lachgas zat te lurken. Zigzaggend scheurde hij met hoge snelheid over de weg. Het had weinig gescheeld of hij had zichzelf én ons het ziekenhuis in gereden. Of erger.