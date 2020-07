Hof geeft Holleeder de ruimte voor nader onderzoek in hoger beroep

Zo moet oud-aanklager en gewezen staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven komen opdraven om vragen te beantwoorden over allerlei kwesties uit de tijd dat hij Holleeder en andere criminelen uit ‘de Hollandse Netwerken’ vervolgde.

Ook officier van justitie Betty Wind zal vragen moeten beantwoorden over een uitspraak die sleutelgetuige (en zus) Astrid Holleeder tegenover haar zou hebben gedaan over latere kroongetuige Fred Ros. Die laatste moet overigens zelf ook weer getuigen, net zoals spijtoptant Peter la Serpe, de zussen van Holleeder en zijn ex Sandra den Hartog.

Holleeder en raadslieden Sander Janssen en Desiree de Jonge hadden om 43 getuigen gevraagd, maar zullen zeer tevreden zijn met de zeer ruime selectie van 22 die het gerechtshof maakt.

Alternatieve theorieën

Wat de criminelen betreft, zijn het onder meer getuigen die kunnen vertellen dat ánderen dan Holleeder conflicten hadden die kunnen hebben geleid tot de opdrachten tot vijf liquidaties (waardoor zes doden vielen) die Holleeder worden aangerekend.

Om te bezien of hij dergelijke alternatieve theorieën aannemelijk kan maken, mag Holleeder ook grasduinen in nog een trits oude dossiers over onder meer onderwereldmoorden en conflicten in het milieu.

In de miljoenen versleutelde maar onthulde berichten uit de in beslag genomen computerserver van Ennetcom moet het Nederlands Forensisch Instituut voor Holleeder speuren naar zoektermen zoals ‘Dino Soerel’ en ‘Stanley Hillis’. Dat zijn Holleeders oude vrienden die volgens hem moorden hebben laten plegen waarvoor hij nu is veroordeeld. De vraag is of in die berichten, van ruwweg tien jaar na de recentste liquidaties waarover Holleeders zaak gaat, wordt nagekaart over de oude zaken.

‘Ouwe’ en ‘Neus’

Het aantal zoektermen waarop moet worden gezocht is groot, maar waar het gaat om bijnamen zoals ‘Ouwe’ (Hillis) of ‘Neus’ (Holleeder) moeten berichten die ‘evident betrekking hebben op een begroeting’ (in straattaal) zoals ‘hey ouwe’ of ‘neus als lichaamsdeel’ worden uitgesloten, omdat de berg berichten anders veel te hoog en te irrelevant zou worden.

Het opmerkelijke verzoek de tandarts te verhoren uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught wijst het hof af. De raadsheren willen wel aannemen dat Holleeder met zijn toenmalige advocaat Franken ‘om medische redenen’ over die tandarts sprak en niet om in codetaal zus Astrid te bedreigen, zoals zij denkt. Hij had een nieuwe kroon nodig.

De zaak gaat op 22 september verder met weer een inleidende zitting.