Holleeder blijft vastzitten in zaak-Van Hout

Brandweer extra alert: grote kans op natuurbran­den door droogte

11:54 Door het droge en warme weer is de kans op natuurbranden in Nederland sterk toegenomen. De brandweer in Zeeland is in de hoogste staat van paraatheid, andere regio's zullen volgen. De warmte en droogte houden aan. Dit weekend kan het zelfs 30 graden worden.