Holleeder gisteravond even met spoed naar ziekenhuis

Dennie werd mishandeld na het stappen: 'Ze bleven op hem springen'

8:15 Een lichte hersenschudding, kneuzingen en een kapot kunstgebit: dat liep Dennie Baas dit weekend op in het centrum van Veenendaal. ,,Dennie was in shock, zei steeds 'ik kan niet naar huis, ze volgen me'" vertelt zijn vriendin aangeslagen.