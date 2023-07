Holleeder in het geheim aan hart behandeld in Leids ziekenhuis: ‘Hij heeft niet helemaal open gelegen’

UpdateDe tot levenslang veroordeelde topcrimineel Willem Holleeder (65) heeft dit voorjaar enkele weken in het Leids Universitair Medisch Centrum gelegen met hartproblemen. Dat bevestigt zijn advocaat na berichtgeving van de Telegraaf . De ingrijpende behandeling die hij moest ondergaan, kon volgens medici niet worden uitgevoerd in het penitentiaire ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen.

Holleeder, die vastzit voor onder meer een reeks moordopdrachten, werd in het ziekenhuis beveiligd door het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT), bevestigt zijn advocaat Sander Janssen aan deze site. Dat is een speciale eenheid van het gevangeniswezen, die onder meer wordt ingezet om vluchtgevaarlijke gevangenen te bewaken. De beveiligers gingen om niet op te vallen in burger het ziekenhuis in en kleedden zich daarna om. Zo ontstond er geen onrust onder overige patiënten.

,,Het is geen geheim dat Holleeder een hartpatiënt is. Dit voorjaar ontstond er een complicatie waaraan hij behandeld moest worden”, zegt Janssen, die de term ‘hartoperatie’ liever niet gebruikt. ,,Dat impliceert dat hij helemaal open heeft gelegen, dat is niet zo.” Meer details wil de advocaat niet kwijt. Holleeder maakt het nu ‘naar omstandigheden goed’.

Holleeder zit al bijna tien jaar in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Vanuit de EBI heeft Holleeder geen enkel contact met de buitenwereld. Hij ontvangt geen bezoek, belt niet en beantwoordt geen post. Normaal gesproken worden gevangen behandeld in het gevangenishospitaal in Scheveningen. Voor de criminelen die onder het strenge EBI-regime vallen, zijn daar enkele plekken, maar specialistische behandelingen zoals Holleeder nu moest ondergaan, kunnen daar niet worden uitgevoerd. Bovendien, zegt Janssen, is zijn cliënt sinds 2007 al patiënt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). ,,Daar gaat hij geregeld heen voor controles, daar zit zijn vaste arts.”

‘Verkiezingsretoriek’

Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) maakt zich grote zorgen of Holleeder vanuit het LUMC in staat was, bijvoorbeeld via bezoek, boodschappen naar buiten te smokkelen. Hij eist nu opheldering van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Janssen noemt die zorgen ‘verkiezingsretoriek’. ,,Hij gaat gelijk lopen kraaien, maar ik kan je verzekeren dat Holleeder uitermate goed beveiligd is geweest in het ziekenhuis. Dat blijkt wel uit het feit dat er toen niemand vanaf wist. Er is niks van bezoek geweest, buiten ikzelf en mijn collega Desiree de Jonge, en er zijn geen boodschappen naar buiten gesmokkeld.”

In 2007, kort na de start van een eerder strafproces (over afpersingen), kreeg de Heineken-ontvoerder ernstige hartproblemen. Zijn leven hing geruime tijd aan een zijden draadje, artsen voorspelden dat hij twee tot hooguit vijf jaar te leven zou hebben. Holleeder zei in 2021, bij een rechtszaak over liquidaties: ,,En nu is het veertien jaar. Ik leef nog.” Hij moest toen dagelijks een grote hoeveelheid medicijnen slikken en werd elke zes maanden gecontroleerd.

