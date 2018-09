Holleeder opent opnieuw de aanval op zijn zussen

De stroom publiciteit die dat in zijn nadeel oplevert, is volgens Holleeder ongekend. ,,Ik ben wel wat media-aandacht gewend, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt." 'De Neus' refereerde aan een interview met Astrid Holleeder in The New Yorker en vertelde dat haar familiekroniek 'Judas' - 'een roman vol met leugens' - inmiddels in twaalf landen is verschenen. Ook noemde hij de theaterproductie die er komt en de tv-series die in Nederland en de Verenigde Staten in de maak zijn.