Holleeder uit EBI Vught voor megaproces, zussen zijn nu aan zet

De rechtbank heeft volgende week drie dagdelen uitgetrokken voor het getuigenverhoor van oudste zus Sonja. Holleeder zal ook worden ondervraagd over de geheime opnames die zus Astrid heeft gemaakt. Zie het kader onderaan dit artikel. De rechtbank wil een deel van die opnames ter zitting ten gehore brengen. Het Openbaar Ministerie wil dat ook, om Holleeder erover aan de tand te kunnen voelen. Dit zal op 22 februari gebeuren.

De beide zussen en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog zijn belangrijke getuigen in het proces. Sonja was de vrouw van Cor van Hout, die in 2003 werd geliquideerd. Volgens de zussen zit Holleeder achter de liquidatie van zijn voormalige 'bloedgabber'.

Agressief

De drie vrouwen besloten enkele jaren geleden tegen Holleeder te getuigen. Een deel van de geheime opnames is via de media bekend geworden. Zo is te horen hoe Holleeder zijn zus Sonja op zeer agressieve toon uitscheldt.

Vandaag zet de rechtbank het proces voort met onder meer de bespreking van wat de drie vrouwen tot dusver als getuige hebben verklaard.

Peter R. de Vries

Dat Holleeder ruzie had met misdaadverslaggever Peter R. de Vries is niks nieuws. Holleeder vertelde vandaag onder meer aan het begin van het proces dat de ruzie ging over het geld dat de twee mannen kregen voor de verkoop van de eerste Holleeder-foto, gemaakt in het Amsterdamse bos. Deze foto zou 10.000 euro opbrengen, die verdeeld zou worden. Volgens Holleeder zou De Vries hebben gezegd dat hij 'geen geld van de bank kon halen'. Uiteindelijk kreeg Holleeder toch 3000 euro van De Vries via zijn zus. ,,Hij zal er wel belasting vanaf hebben gehaald."

De Vries komt ook ter sprake als het om de 'geflopte' film over de Heineken-ontvoering gaat, waar Peter R. de Vries bij was betrokken. Holleeder was daarop tegen, maar toen de film er kwam, wilde hij in de winst delen. Hij zegt het belachelijk te vinden dat zijn zussen een deel van de opbrengst zouden krijgen, 'terwijl Boellaard en Meijer niks kregen'.