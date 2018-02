Holleeder weer aan het woord: 'Nu belang om de waarheid te zeggen'

Na jaren van voorbereiding verdenkt het Openbaar Ministerie Holleeder van het opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen.



Cor van Hout, bijnaam Flipper, was jarenlang de ‘bloedgabber’ van Holleeder. Samen ontvoerden ze Freddy Heineken. De band werd nog inniger toen Holleeders zus Sonja met Cor trouwde en ze twee kinderen kregen. Rond 1996 kregen Holleeder en Van Hout ruzie. Volgens Sonja Holleeder was geld het motief. Op 24 januari 2003 werd Van Hout geliquideerd voor een Chinees restaurant in Amstelveen. Ook botenhandelaar Robert ter Haak werd geraakt en stierf later. Over de dood van Van Hout zou Holleeder hebben gezegd: ‘Eindelijk’.



De bankier van de onderwereld werd Willem Endstra genoemd. Criminelen konden hun misdaadgeld stallen in zijn vastgoedprojecten. Medio 2002 begon Holleeder Endstra af te persen. Endstra zag geen andere uitweg dan in het geheim met de politie te praten. In 2003 en 2004 verklaarde hij op de achterbank van een auto tegen de Criminele Inlichtingen Eenheid dat Holleeder verantwoordelijk was voor ‘wel 25 liquidaties’. Op 17 mei 2004 werd hij voor zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan doodgeschoten.



Johnny Mieremet groeide op in de bende van crimineel Kees Houtman. Later vormde hij met Sam Klepper het duo ‘Spic en span’ in de misdaadorganisatie van Klaas Bruinsma. Na een zakelijk geschil met Willem Endstra wordt Mieremet in 2002 een eerste keer beschoten. Hij vertrekt naar Thailand, vanwaar hij de liquidatiegolf met leedvermaak volgt. In november 2005 is hij zelf aan de beurt, als een schutter hem in zijn kantoortje in Pattaya doodschiet.



Kees Houtman, die drugswinsten witwaste in de vastgoedhandel, was jarig op de dag dat hij werd doodgeschoten. Zijn dochter wachtte hem 2 november 2005 op toen hij thuiskwam in Amsterdam Osdorp. Op zijn oprit werd Houtman vanuit de bosjes beschoten. Hij trok zijn pistool en schoot terug. Hij wist nog net de gang te bereiken. Daar overleed hij. In het Amsterdamse liquidatieproces bekenden Peter la S. en Jesse R. de schutters te zijn.



Thomas van der Bijl werd op 20 april 2006 in zijn café De Hallen in Amsterdam West doodgeschoten. De handlanger van voormalig Heinekenontvoerder Cor van Hout verklaarde na de moord op Houtman bij de politie over Holleeder. Hij vertelde al een tijd door hem te zijn bedreigd.