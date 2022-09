Homofobe jongeren beschieten gaybar in Amsterdam, Halsema spreekt van ‘cultureel probleem’

Burgemeester Halsema erkent dat er te veel anti-lhbti+-incidenten in Amsterdam zijn. Dat zegt ze in antwoord op mondelinge vragen van de lokale VVD, nadat een bezoeker van gaybar Prik in het centrum gewond was geraakt na een beschieting met een gelblaster.

Een groep jongemannen beschoot het terras van Prik vorige week maandag vanuit een auto met een gelblaster – een speelgoedpistool dat gelballetjes schiet. Een bezoeker raakte daarbij gewond aan zijn oog, bevestigt de mede-eigenaar van de bar, Gerson van Eck.

De gast zat rond 22.15 uur op het terras toen er een auto stopte. ,,Ze schreeuwden vanuit de auto ‘kankerhomo’s’ en begonnen vervolgens te schieten op ons terras”, zegt Van Eck. Een van de gasten die op het terras zaten, werd in zijn oog geraakt en moest naar het ziekenhuis.

De gast, die uit Israël komt, wordt in zijn thuisland verder behandeld, aldus de bareigenaar. ,,Het is niet zeker of het helemaal goedkomt met zijn zicht. Het is een wonder dat hij nog wat ziet, heeft hij aan ons laten weten.” Van Eck heeft een mail van de gast doorgestuurd naar de politie en gevraagd om contact op te nemen.

De politie laat weten dat het slachtoffer geen aangifte doet. ,,Wel is er melding gemaakt bij Roze in Blauw, maar alles valt en staat met het doen van een aangifte. Daaropvolgend doen wij namelijk onderzoek. Uiteraard nemen we dit serieus en hebben wij er ook alles aan gedaan om camerabeelden te achterhalen.”

Een dader is momenteel niet in beeld.

Jongeren en taxichauffeurs

Volgens de bareigenaar ‘zijn het meestal jongeren met een buitenlands accent en taxichauffeurs’ die de gasten van zijn bar ‘verbaal intimideren’. Hij twijfelt er niet aan dat het komt doordat bar Prik een gaybar is. ,,Het is triest voor onze gasten die zich in hun thuisland vaak onveilig voelen en zich hier wel veilig wanen. Maar dat is dus niet zo en dus is de impact dan vaak ook heel groot.”

Burgemeester Halsema noemde de vele incidenten woensdag in de gemeenteraad een ‘cultureel probleem’. Bij navraag voegde ze daaraan toe dat ze daarmee doelde op groepen van corpsjongens tot conservatieve jongeren. ,,Iedereen draagt verantwoordelijkheid om de norm uit te dragen dat we een vrije en diverse stad zijn.”

Halsema zegt dat het onderzoek nog loopt, maar ‘dat er geen enkele reden te veronderstellen is dat de lezing anders is dan nu bekend’. Ook zegt ze te onderzoeken of iets tegen de gelblasters gedaan kan worden. ,,Dat die als speelgoed verkocht kunnen worden, vind ik ongelofelijk.”

Van Eck noemt het bij zijn bar een ‘onophoudelijk probleem’ van scheldkanonnades aan zijn bezoekers dat aan het licht kwam sinds er op het ‘coronaterras’ aan tafel bediend wordt. ,,Toen we zelf de hele dag op het terras liepen, viel het ons op dat er vaak wat naar onze gasten geroepen werd. Daar waren we redelijk geschokt over. Maar veel van onze vaste gasten zeiden dat het went.”

Barrière

Na overleg met de gemeente heeft de bar daarom plantenbakken neergezet, zodat er nog ‘iets van een barrière’ tussen de straat en het terras zit. Nadeel daarvan is dat kentekens van auto’s niet te zien zijn op de camerabeelden, als er iets vanuit een auto geroepen wordt ‘of de enkele keer dat er een ei of blikje gegooid wordt’, zegt Van Eck.

,,Afhankelijk van de uitkomsten van het politieonderzoek zullen wij kijken of er extra cameratoezicht op de Spuistraat nodig is,” zegt Halsema. ,,Er is zelf al een camera aan de buitenkant van het pand geplaatst waarbij wij zullen nagaan of het kan om deze wat verder op de openbare straat te richten.”

Gelblasters Er zijn volgens de politie geen cijfers bekend over het aantal incidenten met gelblasters. Wel is de Amsterdamse politie al langer op de hoogte van het gebruik ervan. Gelblasters die voldoen aan de Europese speelgoedrichtlijn worden gezien als speelgoed; kinderen jonger dan 14 jaar mogen er gewoon mee spelen op straat. Maar ermee dreigen of mensen ermee beschieten maakt het daadwerkelijk tot een verboden wapen, volgens de Wet wapens en munitie. Een gelblaster die niet voldoet aan de Europese richtlijnen en bijvoorbeeld qua vorm en afmeting lijkt op een echt wapen – is sowieso verboden. De afgelopen maanden zijn er verspreid door het land meerdere incidenten met een gelblaster geweest. Zo kwam bij de politie in Den Haag een melding binnen dat er bij een verkeersruzie zou zijn geschoten met een vuurwapen. Ter plaatse bleek het te gaan om twee jongens die met een gelblaster uit een auto aan het schieten waren. Omdat de blasters bijna niet van echt te onderscheiden zijn, levert dat gevaarlijke situaties op. In Rotterdam losten agenten bij een vergelijkbaar incident een waarschuwingsschot, omdat zij dachten te maken te hebben met een echt vuurwapen. De populariteit van de gelblasters komt voor een deel voort uit een trend op TikTok. De challenge houdt in dat voorbijgangers met een gelblaster worden beschoten. De schrikreacties worden gefilmd en daarna op de app geplaatst.

Volledig scherm Cafe Prik, Amsterdam, Terras, Jennifer Gijrath Het terras van cafe Prik is beschoten met een gelblaster. © Jennifer Gijrath