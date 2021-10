Homoseksualiteit nog vaak taboe bij migranten: ‘Eritreeërs denken dat je er cel voor in moet’

Squid Game massaal nagespeeld op de basis­school: ‘Ouders realiseren zich niet wat de impact is’

19:25 De Zuid-Koreaanse Netflixserie Squid Game staat al weken op nummer één in de lijst met best bekeken series. Ook onder basisschoolleerlingen is de serie - eigenlijk voor 16 jaar en ouder - razend populair, vaak tot groot ongenoegen van ouders en leerkrachten. ,,Ik vraag me af of ouders zich realiseren wat de impact kan zijn.”