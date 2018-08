In We zijn er bijna! zien we nooit een homostel met caravan. Hoe komt dit? Zijn we geen caravangangers? Met mijn man (morgen achttien jaar getrouwd) heb ik in 1999 drie weken met een caravan door Zuid-Europa gescheurd en dat was heel fijn. Heerlijk, dat saamhorigheidsgevoel als een caravan op de goede plek gedouwd moet worden – de caravan mover was er toen nog niet. We maakten contact, dronken bier in de voortent en wasten ons een breuk in het washok. Ik had nog haar, dus we leenden elkaars föhn.