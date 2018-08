Hond bijt stuk uit been van 8-jarig jongetje

,,Nino kwam net op de fiets voorbij de speelplaats gereden, toen een man met twee honden boos was op een paar kinderen daar. De man was heel kwaad en overstuur. Blijkbaar reageerden de honden daarop. De honden zaten vast, maar toch kon een van de dieren het been van Nino pakken'', vertelt Nino's pleegmoeder Diana van Hooijdonk.



De bulterriër heeft een stuk uit Nino's scheenbeen gebeten. De wond is verzorgd en verbonden in het ziekenhuis. ,,Het been ziet er niet goed uit. We moeten afwachten hoe de genezing verloopt, maar misschien is er nog plastische chirurgie nodig."