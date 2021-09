Hond bleef bij bazin in auto na ongeval: ‘Hij slaapt nog steeds op de jas van mijn vrouw’

De partner van de vrouw laat weten dat zijn echtgenote tien dagen in coma heeft gelegen. Momenteel revalideert ze in een revalidatiekliniek. Haar situatie gaat, zij het met kleine stapjes, vooruit.

De vrouw had ten tijde van het ongeluk haar twee honden bij zich. In de video is te zien en te horen hoe één van die honden, zwarte labrador Binky, niet van haar zijde wijkt. „Dit had ik niet achter Binky gezocht”, zegt Freek van Oenen, de man van het slachtoffer. „Ik wist dat de band tussen hem en zijn baasjes sterk was, maar zó sterk? Aan de ene kant mooi. Aan de andere kant: Binky heeft wel het werk van de hulpdiensten vertraagd. Mijn vrouw had geen hartaanval moeten krijgen.”