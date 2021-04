Hond Griff is dol op de Amsterdamse metro en is na aandoenlijke video ook geliefd op TikTok

VideoVoor de meeste Amsterdammers is het de normaalste zaak van de wereld om met de metro te gaan. Maar voor één inwoner van de stad blijft het elke keer een feestje. De Amsterdamse hond Griff is namelijk dol op de metro. Er verscheen een video van het blije dier op TikTok en mensen zijn meteen fan van hem.

Toen de baasjes van Griff in 2018 hulp nodig hadden bij het uitlaten, kwamen ze bij de Britse Gary en Ken terecht. Zij waren net een hondenopvang begonnen in Amsterdam en zien Griff sindsdien bijna elke dag.

Doordat Griff door Gary en Ken met de metro naar zijn puppytraining werd gebracht, begon hij de metro geweldig te vinden. ,,Het is een bijzondere en liefdevolle hond”, vertelt Gary. ,,Hij is altijd al geïntrigeerd geweest door schuifdeuren, dus je ziet ons vaak gewoon buiten een supermarkt zitten kijken naar de deuren die open en dicht gaan.”

Dierenliefhebber

Gary groeide op tussen de dieren op het platteland van Engeland. In 2018 kreeg hij een optie om voor zijn werk naar Amsterdam te verhuizen, en dus pakte hij zijn spullen en vertrok samen met zijn partner Ken naar Nederland. Zijn liefde voor dieren nam hij mee, en daarom adopteerden ze een hond uit Roemenië, Max.

Pas toen Max onderdeel was geworden van het gezin, kwamen Gary en Ken er achter dat het erg moeilijk was om een hondenopvang te vinden voor de momenten dat zij zelf niet thuis waren. Ze wilden dat Max terecht kon bij een opvang die paste bij zijn persoonlijkheid, en hun levensstijl.

Na het te hebben besproken met vrienden die hetzelfde probleem hadden, besloten ze te stoppen met hun baan en een eigen hondenopvang te beginnen. En zo ontstond Tails of the City.

Tails of the City

Inmiddels is de hondenopvang een groot succes. Naast de 117 honden waar Gary en Ken op passen, komen er ook 58 katten, twee vogels en een cavia over de vloer. Omdat ze alles vanuit hun eigen huis doen, is er een limiet aan het aantal dieren waar ze per dag op kunnen passen. Maar dat houdt de meeste dieren niet tegen om terug te blijven komen.

Gary en Ken delen regelmatig foto’s en video’s van de honden en katten op social media. Naast de video van de enthousiaste Griff in de metro, komen bijna alle dieren wel eens voorbij. En in een tijd als deze kunnen we dat allemaal wel gebruiken.

