Hond van bejaarde vrouw doodgereden in Haaksbergen: bestuurder rijdt door

politieke reacties Drie verdachten ‘aanslag’ op Kick Out Zwarte Piet weer vrij, verbijste­ring over geweld groot

20:19 Drie van de vijf verdachten die zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging bij een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag zijn vandaag vrijgelaten. Twee mannen van 25 en 22 jaar zitten nog vast. Ministers, politici, de gemeente en frontman Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hebben hun afschuw uitgesproken over de vernielingen. ,,Ik heb hier echt geen woorden voor wat er is gebeurd.”