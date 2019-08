Hondengevechten in Nederland en de zaak Imanuelle Grives in De Ochtend Show to go

Maandag 26 augustus zijn misdaadverslaggever Victor Schildkamp, voetbalexpert Willem Haak en Karin Soeters, oprichter van House of Animals te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Broekman en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

De 34-jarige actrice Imanuelle Grives krijgt maandag te horen of ze een maand langer in de Belgische gevangenis moet blijven. Ze wordt verdacht van drugshandel nadat ze op festival Tomorrowland werd opgepakt met een grote hoeveelheid drugs op zak. Verslaggever Victor Schildkamp volgt de zaak en is bij ons in de studio voordat hij zelf ook naar de Belgische rechtbank vertrekt om de zaak verder op de voet te volgen.

Vandaag staan de vier verdachten van het organiseren van, en fokken voor, hondengevechten terecht bij de rechtbank in Amsterdam. Oprichter van House of Animals Karen Soeters is live met Peter Boender in Amsterdam. Karen vertelt ons over hondengevechten in Nederland en de zaak die de komende drie dagen wordt behandeld.

Dit weekend ging de Italiaanse voetbalcompetitie weer van start. In dit seizoen van Serie A zitten veel Nederlanders. Willem Haak van LoStadio, een podcast over Italiaans voetbal, is in de studio om hier met ons over te praten.

Daarnaast praten we met Tessel Horsman, woordvoerder van de politie Noord-Nederland om te horen wat we nu weten over het incident in Assen afgelopen zaterdag en hoe deze zaak verder zal gaan.

Ook is na een afwezigheid van vijf jaar Lingo weer te zien op televisie. We bellen met Lingo-jurylid JP, die natuurlijk alleen te horen is, niet te zien.

