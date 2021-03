Hondentrainster waarschuwt voor corona-honden: ‘We koersen af op nationale ramp aan bijtincidenten’

Yvette van Veldhuijsen is al vijfentwintig jaar hondentrainster en sinds corona drukker dan ooit. Via Stichting Alert komt ze in actie bij agressieve honden. Ze is net terug van de praktijk van dierenarts Linda Voorhorst van Dierenartsenpraktijk Epe Centrum. Voorhorst heeft zaterdag een ‘levensgevaarlijke hond’ van 10 maanden uit Waalwijk moeten euthanaseren. Ze werd er zo boos van dat ze erbij stond te huilen. Het is niet de eerste, en verwachten ze, zeker niet de laatste. ,,Hartverscheurend is het wel.”