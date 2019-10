Honderd journalisten betogen voor vrijlating NOS-journalist

De demonstratie, onder het motto ‘Free Robert Bas’, is een initiatief van NRC-journalist Marcel Haenen. Hij vindt het een gotspe dat zijn collega Bas is opgesloten, omdat hij niet wenst te praten over zijn bronnen. ,,Het is heel ernstig dat er, in een tijd waarin klokkenluiders worden afgeluisterd, journalisten worden opgesloten.”



Haenen sprak de demonstranten toe en had het over ‘magistratelijk machtsmisbruik’. De groep liep vervolgens een rondje om de rechtbank ,,in de hoop dat de rechters ons zien en horen”. Rechtbankpresident Robine de Lange kwam kort naar buiten om met de journalisten te praten. ,,Ik begrijp dat dit voor de beroepsgroep een belangrijke beslissing is.” Op de redenen waarom Bas is vastgezet en of hij vast blijft zitten, kon ze niet ingaan. ,,Daar gaat de raadkamer over.”



Bas is door de rechter-commissaris in gijzeling genomen omdat hij weigert als getuige in een strafzaak vragen te beantwoorden. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht omdat hij een bron wil beschermen. Het geven van antwoorden kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor zowel de bron als voor hem, zo heeft Bas verklaard.



De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam oordeelt vandaag om 13.30 uur of Bas langer gegijzeld blijft. Volgens hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is de beslissing om Bas te gijzelen ,,wel rechtmatig, maar niet proportioneel”, zo zei hij in DWDD.



Journalistenvakbond NVJ is verbijsterd en noemde de beslissing van de rechtbank onbegrijpelijk en in hoge mate absurd. ,,Dit geeft een heel slecht signaal aan zowel journalisten als hun bronnen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ.