Honderdduizenden mensen ondertekenen petitie voor verbod ‘pedopartij’

UpdateEen handtekeningenactie tegen de uit haar as herrezen Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD) krijgt massale steun. In korte tijd ondertekenden al bijna 400.000 mensen de online petitie voor een verbod van de 'pedopartij’. Doel is de 500.000 te halen, zodat het onderwerp als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer komt.

De teller van de petitie Stop de PNVD, die op 28 augustus van start ging, is bijna niet bij te houden. Aan de lopende band verschijnen de namen van mensen die de oproep ondertekenden. Om 14.30 uur waren dat er 373.190. Eén minuut later was het aantal al gestegen tot 373.318. Om 14.45 uur waren er al 376.163 handtekeningen. Als dat zo doorgaat dan wordt het streefgetal van 500.000 handtekeningen in de loop van vanmiddag bereikt.

De initiatiefnemer noemt zich Anneke de B. en vindt dat partijen zoals de PNVD verboden moeten worden, omdat ze de kans op seksueel misbruik van kinderen vergroten en ervoor zorgen dat er meer kinderporno wordt verspreid. ‘Het netwerk van pedoseksuelen vergroot immers doordat ze een stem krijgen. Wij moeten onze kinderen beschermen tegen deze mensen! Wij moeten er voor zorgen dat onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien zonder pedoseksuelen die uiting willen geven aan hun behoeftes en verlangens! Protect our kids en laat een verbod komen op partijen zoals de PNVD!’ luidt het.

Volgens de PNVD laat de petitie de noodzaak zien van een humaan-liberale partij zoals de hare. ‘De PNVD vormt geen gevaar voor de democratie en daarmee verbonden fundamentele beginselen. Een partijverbod zou de democratie onnodig uithollen. De kwetsbare positie van minderjarigen vraagt inderdaad dat we hun lichamelijke integriteit expliciet beschermen. Niet alleen tegen ongewenste bejegening maar ook tegen onnodige inperking van ongewenste contacten. Anders dan de petitie stelt, vinden jongeren seks niet vies, zeggen ze dit hooguit om aan de verwachtingen van volwassenen te voldoen en zijn jongeren wel degelijk bezig met seks met anderen’, reageert ze op Twitter.

Seksuele zelfbeschikking

De PNVD komt naar eigen zeggen op voor een vrij, humaan en liberaal Nederland. De partij vindt dat personen van alle leeftijden, dus ook kinderen, het recht hebben te beschikken over hun eigen lichaam. De partij pleit daarom voor seksuele zelfbeschikking. ‘Iedereen mag met instemming seksuele contacten aangaan. De PNVD wil geen leeftijdsgrenzen in de wet, maar strafbaarheid van seks met iemand van wie men weet, of had moeten weten, dat diegene daar niet mee instemde of (bijvoorbeeld door onbekwaamheid) mee kon instemmen’, klinkt het in het partijprogramma.

Seksuele contacten in het openbaar, zoals in natuurgebieden, moeten volgens de PNVD worden toegestaan. ‘Als de overlast te groot wordt, kan er worden opgetreden’. Wat er verder nog in het partijprogramma staat: ‘Iedereen die hiermee kan instemmen moet zich mogen prostitueren. Iedereen mag er voor kiezen deel te nemen aan de productie van pornografie. De PNVD is tegen censuur. Pornografie mag overdag worden uitgezonden. Privébezit van alle vormen van pornografie, inclusief kinderpornografie, wordt toegestaan. Seksuele contacten met dieren worden weer legaal. Seksuele mishandeling van dieren blijft strafbaar. Legalisering van necrofilie indien overledenen hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Verder moet iedereen die hiermee kan instemmen mogen kiezen voor deelname aan risicovolle of schadelijke seksuele contacten.’

Kamerverkiezingen

De partij hoopte in 2006 mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen maar haalde niet het daarvoor vereiste minimumaantal van 580 handtekeningen. In 2010 ondernam de partij een nieuwe poging. Toen die ook mislukte, hief de PNVD zichzelf in maart dat jaar op. Ruim tien jaar later is de partij uit haar as herrezen en onderneemt ze een nieuwe poging onder aanvoering van Nelson Maatman en Norbert de Jonge. Ze presenteerden op 7 augustus hun nieuwe partijprogramma.

Daarin staat ook dat in januari 2020 huiszoekingen werden uitgevoerd bij de twee bestuursleden. De doorzoekingen waren volgens hen ‘georkestreerd door de machthebbers’. Volgens de NOS werd de woning van Maatman in februari belaagd nadat hij was geïnterviewd in het NTR-programma ‘Danny­­ op straat’. Daarin zei hij dat kinderen zelf moeten kunnen zeggen of ze seks willen. “We moeten er weer naartoe dat seks niet iets heel vreemds is.” Interviewer Danny Ghosen vroeg: “Ook met kinderen?” Daarop antwoordde Maatman: “Ja, ook. (...) Een kind van 2 of 3 jaar oud kan zeggen dat het zin heeft in een ijsje of naar de speeltuin wil. Dit is hetzelfde”, citeert de NOS.