Honderden ‘heksen’ onschuldig gedood, tóch wordt er lollig over gedaan: ‘Slachtoffers verdienen monument’

Onderwijs asielkinde­ren loopt spaak door wachtlijs­ten en gebrekkige scholing: ‘Sommigen raken in een depressie’

Asielkinderen zijn de dupe van vele verhuizingen tussen noodopvanglocaties. Experts en inspecties maken zich zorgen over het lot van deze kinderen. Zoals over hun recht op onderwijs. Docenten zijn niet altijd voldoende gekwalificeerd en veel scholen hebben een wachtlijst of soms zelfs een leerlingenstop. ,,We komen kinderen tegen die al anderhalf jaar niet naar school zijn geweest.”