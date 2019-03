Honderden klimaatspijbelaars op de been in Amsterdam

Update ‘Sektemoe­der’ Linda houdt vol dat dochter zelfmoord pleegde: ‘Ze belde: mama, ik doe het nu’

13:25 Linda H., de vrouw die in verband wordt gebracht met meerdere verdachte sterfgevallen waaronder die van twee van haar eigen dochters, staat vandaag terecht in Rotterdam. Ook haar huidige man Leo den H. (niet de vader van de dochters) staat terecht. Linda H. kwam naar voren in het onderzoek naar de inmiddels opgedoekte ‘evangelische zorgkliniek’ Jedidja in het Zuid-Hollandse Meerkerk, waar ‘sekteleider’ Aaldert van E. meerdere cliënten seksueel misbruikte. Linda en Leo worden verdacht van de moord op Linda’s dochter Joëlle in 2012.