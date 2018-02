Honderden Nederlanders gestrand na noodweer Canarische Eilanden

Ger de Jonge (70) uit Rotterdam is een van de gestrande reizigers. Hij had vanavond aanmoeten komen in Fuerteventura, maar aan hem is verteld dat hij vandaag Faro niet meer uitkomt. ,,We hoorden het nieuws toen we net een stukje voorbij Faro vlogen. De gezagsvoerder zei dat we moesten omkeren vanwege de heftige regenval.''



Terugkeren naar Amsterdam was geen optie. ,,TUI-medewerkers vertelden ons dat er pas morgen een vliegtuig aankomt om ons verder te brengen.'' Hij laat zijn vakantieplezier er echter niet door verpesten. ,,Dan maar een dagje minder. Van tevoren keek ik naar de weersverwachtingen en zag ik het al een beetje aankomen. Ik had me al voorbereid op heel veel binnen zitten.''



De TUI-woordvoerster zegt dat de reisorganisatie momenteel druk op zoek is naar tijdelijk onderdak in plaatselijke hotels voor de gestrande toeristen. Dat blijkt moeilijk te zijn. ,,Ook Duitse en Engelse vluchten zijn getroffen. Daarbij was het al druk vanwege de krokusvakantie, waardoor alle toestellen vol zaten.'' Vliegtuigen wijken volgens haar uit naar onder meer Gran Canaria. ,,Er is nog een vlucht van ons vanuit Groningen onderweg naar Gran Canaria. Laten we hopen dat ze nog kunnen landen.''