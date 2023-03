Honderden opgepakte activisten rillend weer op straat gezet na A12 blokkade: ‘Eigen schuld, dikke bult’

Premier Mark Rutte vindt het ‘absurd’ dat klimaatactivisten zaterdag de A12 bij Den Haag blokkeerden terwijl de burgemeester dat had verboden. Hij vindt ook dat ze niet moeten zeuren over de inzet van een waterkanon. ,,Eigen schuld, dikke bult.”

Rutte benadrukt wel het belang van het recht om te demonstreren. Dat hoort volgens hem bij een democratie. Maar de betogers hadden zich volgens hem aan de aanwijzingen moeten houden. ,,En als de politie zegt dat je weg moet, dan ga je weg.”

Extinction Rebellion zelf kijkt deels tevreden terug op de klimaatdemonstratie zaterdag, waarbij de A12 in Den Haag werd bezet. Tegelijkertijd zien de activisten wel wat zaken die in hun ogen niet goed zijn gegaan, zegt een woordvoerder zondag.

Quote We hebben echt een vuist tegen fossiele subsidies gemaakt

Volgens de woordvoerder is zaterdag met de demonstratie geschiedenis geschreven. Zo’n drieduizend mensen blokkeerden de A12, zegt ze, en nog eens zo’n tweeduizend mensen waren aanwezig buiten de blokkade. ,,We hebben echt een vuist tegen fossiele subsidies gemaakt”, vindt ze.

Hersenschudding

Maar wel ging er een en ander niet goed, oordeelt de activiste, die zelf ook deelnam aan de blokkade. Zo was er volgens haar sprake van politiegeweld, was de inzet van een waterkanon in haar ogen niet proportioneel en werden mensen die niet op de A12 stonden toch ook natgespoten.



,,Op een gegeven moment is een groepje voor het waterkanon gaan staan dat wilde gaan rijden, zodat het kanon niet meer mensen die langs de zijkant stonden kon natspuiten. De ME heeft toen ingegrepen en dat ging er heel ruig aan toe. Twee mensen zijn in hun gezicht geslagen, een van hen heeft waarschijnlijk een hersenschudding. We werden omver geduwd, er werd aan ons getrokken, waardoor we over elkaar heen vielen. Terwijl wij daar alleen maar stonden.”

Bekijk hieronder de beelden die zaterdagmiddag zijn opgenomen. Tekst gaat verder onder de video.

Ook het inzetten van een waterkanon tegen ‘vreedzame demonstranten’ vindt de activiste vreemd. De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie heeft de plicht zo laag mogelijke middelen in te zetten, zegt ze. ,,En dat was in dit geval geweest: iedereen arresteren en aanhouden, niet het waterkanon inzetten tegen vreedzame demonstranten.”

Quote Honderden mensen hebben urenlang in natte kleding op het bureau gezeten, mensen zijn rillend op straat gezet

Bij de demonstratie werden zo’n 700 activisten aangehouden. Veel van hen hadden door het waterkanon natte kleren. De politie meldde eerder dat de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleding hebben gekregen, maar de woordvoerder van de klimaatbeweging spreekt dat tegen. Volgens haar hebben slechts veertien mensen droge kleren gekregen. ,,Honderden mensen hebben urenlang in natte kleding op het bureau gezeten, mensen zijn rillend op straat gezet. Ik weet niet precies wanneer iemand echt onderkoeld is, maar ik krijg nu berichtjes van mensen die zeggen zich nu pas weer een beetje warm te voelen”, aldus de woordvoerder rond 10.45 uur.

Niet toegestaan

Volgens de woordvoerder van burgemeester van Den Haag Jan van Zanen was vooraf voor iedereen duidelijk dat een blokkade van de A12 niet was toegestaan. Sinds de aankondiging van de actie van Extinction Rebellion in de media heeft de gemeente geprobeerd in contact te komen met de actiegroep en afspraken over ‘een veilig verloop van de demonstratie’ te maken. Ook is dinsdag per brief aangegeven dat een blokkade van de A12 niet is toegestaan en werd een alternatieve locatie aangeboden. En op de dag van de demonstratie zijn in de ochtend nog flyers uitgedeeld waarop stond dat het blokkeren van de Utrechtsebaan niet is toegestaan.

Toen de actievoerders om 12.00 uur toch probeerden de A12 op te gaan, ontstond volgens de woordvoerder een ‘dusdanig dreigende situatie voor politiepersoneel en -paarden’ dat de waterkanonnen naar voren zijn gereden. ,,Toen is al meerdere keren gevorderd en aangegeven dat de waterwerpers konden worden ingezet.”

Uiteindelijk is om 16.00 uur duidelijk aangegeven dat de actie om 17.00 uur ontbonden moest worden. Actievoerders, vaak ook met kinderen, werden persoonlijk benaderd. Verder zijn diverse oproepen en vorderingen gedaan aan actievoerders om vrijwillig de actie te beëindigen. Rond 17.10 uur werd het waterkanon, op nevelstand, ingezet tegen actievoerders die weigerden te vertrekken.

Quote Actievoer­ders die er desondanks voor kozen om te blijven zitten zijn aangehou­den en met warme bussen vervoerd naar de arrestan­ten­op­vang Gemeentewoordvoerder

Ook toen de actie werd ontbonden, is steeds aangegeven dat de demonstranten hun actie konden beëindigen en dat medische opvang beschikbaar was om eventuele onderkoeling te voorkomen, aldus de woordvoerder. ,,Daartoe is door de brandweer en de GHOR (veiligheidsregio) een opvangstraat ingericht. Actievoerders die er desondanks voor kozen om te blijven zitten zijn aangehouden en met warme bussen vervoerd naar de arrestantenopvang.”

Daar waren volgens de woordvoerder GHOR-personeel en het Rode Kruis aanwezig om medische zorg te verlenen en waren dekens en warme kleren voor iedereen beschikbaar, zegt hij.

Vier mensen zitten nog vast

De politie liet zondagmiddag rond 13.15 uur weten dat er van de 700 arrestanten, die zaterdag bij de demonstraties werden opgepakt, nog vier vastzitten. Twee daarvan zijn klimaatactivisten die zijn aangehouden bij de Utrechtsebaan. De andere twee werden tijdens het boerenprotest opgepakt, dat tegelijkertijd in het Zuiderpark plaatsvond.

