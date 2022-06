Honderden reizigers zitten vier uur lang vast in snikhete trein door... een ooievaar

Zo'n vijfhonderd treinreizigers die in België onderweg waren, hebben vanmiddag vier uur lang vastgezeten in een snikhete trein zonder airco. Ze mochten de trein uit veiligheidsoverwegingen niet verlaten. De kortsluiting aan de bovenleiding werd veroorzaakt door een ooievaar die tegen de bovenleiding was gevlogen.

De trein van vervoersmaatschappij NMBS kwam rond 11.40 uur in Bierbeek stil te staan. Precies op de (voorlopig) warmste dag van het jaar, met tropische temperaturen tot 35 graden. De reizigers moesten uiteindelijk tot half vier in de trein blijven zitten.

De hogesnelheidslijn tussen Leuven en Ans, nabij Luik, was op amper 10 minuten van het station van Leuven toen een probleem aan de bovenleiding ervoor zorgde dat de trein niet meer kon verder rijden én volledig zonder stroom kwam te zitten.

Snikheet in de trein

,,De trein is tot stilstand gekomen op een plaats in Bierbeek die moeilijk bereikbaar was”, vertelt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken aan HLN. ,,We zijn natuurlijk onmiddellijk in actie geschoten om de gestrande reizigers zo goed mogelijk op te vangen. De hulpdiensten waren al snel massaal ter plaatse en alle reizigers hun medische toestand werd gecontroleerd. Helaas werkte inderdaad de airco ook niet meer, omdat de elektriciteit volledig was uitgevallen, waardoor het al snel snikheet werd in de trein. De hulpdiensten hebben dan ook voldoende flesjes water uitgedeeld aan alle gestrande reizigers.”

Volledig scherm Hulpdiensten waren massaal aanwezig toen de trein na vier uur op station Leuven aankwam. © HLN

De reizigers mochten de gestrande trein echter niet verlaten. ,,Omwille van veiligheidsredenen”, stelt Bart Crols, woordvoerder van NMBS. ,,We hebben de mensen zo goed mogelijk opgevangen, maar je zit daar in een spooromgeving het niet veilig zou geweest zijn indien alle reizigers de trein hadden verlaten.” Even na drie uur werd de trein terug gesleept naar Leuven, waar hij een klein half uur later aankwam. ,,In totaal hebben de mensen dus bijna vier uur in de trein vastgezeten. Dat is heel lang en we hebben begrip voor hun frustraties. We bieden dan ook onze oprechte excuses aan en hun ticket wordt uiteraard terugbetaald.”

Niet overleefd

De technische problemen aan de bovenleiding werden in de loop van de namiddag opgelost. De oorzaak van de kortsluiting, waardoor de trein tot stilstand is gekomen, bleek een ooievaar te zijn. ,,Die is tegen de kabel gevlogen, waardoor er kortsluiting is ontstaan”, bevestigt Thomas Baeken van Infrabel. ,,De ooievaar heeft dat niet overleefd. We hebben een heel nest gevonden in een toren langs de spoorlijn. Dat zal nu verwijderd worden en ergens veilig worden herplaatst.”

Volledig scherm De reizigers mochten uit veiligheidsoverwegingen niet de trein verlaten op de plek waar deze tot stilstand kwam. © HLN