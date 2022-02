Hondje Lynn gespiesd door paaltje: ‘Veel meegemaakt bij de dierenambulance, maar dit?’

Explosie­ven gijzelne­mer Apple Store waren oefenmate­ri­aal, onderzoek loopt door na overlijden

Het opsporingsonderzoek naar de gijzelingsactie in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam loopt door, ook al is de verdachte woensdag overleden. De vervolging van deze man, een 27-jarige Amsterdammer, is wel gestaakt. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

24 februari